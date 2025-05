UFFICIALE - Date ed orari della 38esima giornata: il comunicato della Lega Serie A su Napoli-Cagliari e Como-Inter

Arriva anche il comunicato ufficiale della Lega Serie A che annuncia date ed orari dell'ultima giornata di campionato. Confermate le anticipazioni della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le due sfide scudetto tra Napoli ed Inter che giocheranno rispettivamente contro Cagliari e Como.

Ecco il comunicato ufficiale della Lega Serie A:

"Sarà un’ultima giornata poco adatta ai deboli di cuore, quella che si giocherà tra venerdì e domenica. Tantissimi verdetti ancora da scrivere tra cui Scudetto, quarto posto e piazzamenti europei e salvezza.

Si comincia venerdì 23 maggio con Napoli-Cagliari e Como-Inter entrambe alle 20.45 per capire se l’ultima giornata assegnerà il titolo di campione d’Italia o servirà uno spareggio.

Sabato alle 18.00 il Bologna festeggerà la conquista della Coppa Italia Frecciarossa davanti al proprio pubblico ospitando il Genoa, mentre il Monza saluterà la Serie A a San Siro contro il Milan.

Domenica, infine, alle 20.45 le sei partite rimanenti, decisive per lotta ad un posto in Europa e salvezza. Occhi puntati sulla Juventus di scena a Venezia in una sfida importantissima per entrambe. La Roma farà visita al Torino, mentre la Lazio ospiterà il Lecce, con la Fiorentina decisa a giocarsi le ultime chances a Udine. Delicatissima la sfida tra Empoli e Hellas Verona, mentre il Parma se la vedrà con l’Atalanta a Bergamo".