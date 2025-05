Spareggio scudetto se il Napoli perde e l'Inter pareggia: ecco quando si giocherebbe!

La notizia è ufficiale: l'ultima giornata di campionato per Napoli e Inter si giocherà in contemporanea venerdì 23 maggio ore 20:45. Napoli-Cagliari da una parte e Como-Inter dall'altra per decretare chi vincerà lo scudetto 2024-2025.

Nel caso in cui il Napoli perdesse in casa contro il Cagliari e l'Inter pareggiasse in trasferta con il Como, sarebbero entrambe a pari punti e dunque il regolamento vuole che Inter e Napoli giochino un'ultima partita. Uno spareggio finale per lo scudetto da giocarsi dopo venerdì, ma prima di sabato prossimo 31 maggio, quando l'Inter sarà impegnata in finale di Champions League.

Conti alla mano, dunque, c'è una sola ipotesi per l'eventuale spareggio scudetto Napoli-Inter:

Lunedì 26 maggio ore 20:45

Si giocherebbe lunedì perché da regolamento devono trascorrere almeno 72 ore tra una gara e l'altra e quindi la partita non può giocarsi domenica. Con ogni probabilità dovrebbe essere questa la data per l'eventuale Inter-Napoli. Ma sarà la Lega Serie A a pronunciarsi con l'ufficialità, qualora ce ne fosse bisogno.