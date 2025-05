Kevin De Bruyne, seppur sotto contratto fino al 30 giugno con il Man City, ha annunciato che non giocherà il Mondiale per Club:

"Non ha alcun senso perché devo prendermi cura di me stesso. Se mi infortunassi, che accadrebbe? Nessuno si prenderà cura di me a quel punto. Quindi è molto probabile che non ci giocherò più".