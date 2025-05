Bel gesto dei giocatori SSC Napoli al termine di Parma-Napoli. Nel post-partita, in attesa di salire sul bus che avrebbe riaccompagnato la squadra dal Tardini all'Aeroporto di Parma, alcuni giocatori del Napoli si sono intrattenuti con i tifosi concedendo selfie e foto-ricordo. Lo ha fatto soprattutto chi non ha giocato, come Rafa Marin e Scuffet, ma anche Cyril Ngonge. Guarda il video su CalcioNapoli24