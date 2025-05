Tacchinardi: "Napoli fortunato! Gli è venuto un pò il braccino, gli azzurri hanno sentito tanto la pressione"

L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Pressing' sulle reti Mediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non dico che nelle ultime partite se lo stia meritando il Napoli perchè mi sembra che gli sia venuto un pò il braccino sia col Genoa e anche stasera. E' vero che qualcosa ha creato. Non dico neanche che sia demerito dell'Inter perchè è stata un'ingenuità di Bisseck e i nerazzurri hanno fatto un'ottima partita. Poi nelle ultime partite c'è una gestione differente, il pallone è pesante. Gli episodi ti devono comunque girare, comunque il Napoli stasera e anche col Genoa ha perso delle occasioni importanti, poi c'è stato il gol di Pedro e l'episodio di Bisseck e adesso è in volata. La sensazione che sto avendo io del Napoli è che nelle ultime abbia sentito tanto la pressione però è stato fortunato perchè la Lazio ha pareggiato e all'ultima partita può portare lo Scudetto a casa".