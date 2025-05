Parma-Napoli, moviola Bergonzi: "C'era fallo su Neres, ma giusto annullare il rigore per l'intervento di Simeone"

L'ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi, attuale opinionista RAI ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva sugli episodi da moviola di Parma-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Parma-Napoli, ci sono due situazioni da rivedere. Primo tempo per un presunto tocco di mano di Balog, esiste il tocco di mano, ma il direttore di gara fa bene a far proseguire perchè il braccio sinistro che si appoggia al terreno quello di richiamo che non deve essere mai punito con il calcio di rigore. Bene Doveri a non fischiare, giusta la sua decisione.