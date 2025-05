Gazzetta - Silenzio stampa Inter per protestare contro Chiffi: ecco l'episodio andato di traverso a dirigenti e squadra

Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'Inter ieri ha scelto il silenzio stampa perché non hanno gradito per niente la direzione di gara da parte dell'arbitro Chiffi:

"Il secondo di quei gol presi, però, è andato letteralmente di traverso a dirigenti e staff tecnico nerazzurro che, seppur con un silenzio stampa totale, mai visto negli ultimi anni, contestano apertamente l’operato di Chiffi. Il silenzio di tutti i tesserati nerazzurri, rumorosissimo alla fine, nasce anche dalla rabbia per la valutazione sul braccio di Bisseck dopo la giocata di Castellanos".