La soffiata di Zazzaroni: "Ho parlato con la Lega, ecco quando dovrebbero giocare Napoli e Inter l'ultima gara"

"Su questi aspetti di politica sportiva sei molto attento, come pensi possa finire questa vicenda dell'ultima giornata? Pensi possa prevalere la linea del Napoli, che dice dal suo punto di vista legittimamente che il campionato dovrebbe finire nel week end che poi l'Inter sia in finale di Champions League meglio per lei e il calcio italiano. Quale linea prevarrà?". Questo il quesito posto dal conduttore di Pressing al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha così risposto:

"Se oggi devo puntare un euro dico venerdì, per me è anche giusto per l'Inter che ha anche la finale di Champions che abbia la possibilità di riposare. Per quello che ho sentito ed ho parlato con la Lega parlano, al momento, di partita al venerdì. Non ho altre date, giovedì me l'hanno quasi esclusa".