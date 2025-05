La doppietta di Pedro ferma l'Inter e concede al Napoli la possibilità di restare primo in classifica nonostante lo 0-0 rimediato a Parma. Così come Orsolini e Ranieri prima di lui, l'attaccante della Lazio è diventato una sorta di eroe a Napoli e ieri sera per le strade del centro impazzava la canzone "Pedro" di Raffaella Carrà , che si appresta a tornare un tormentone di moda a Napoli dopo Inter-Lazio 2-2. Guarda il video su CalcioNapoli24.