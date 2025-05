Ultime news Serie A - Carlo Alvino via X dopo Parma-Napoli scrive:

"Il calcio di rigore revocato ieri al Napoli è clamoroso! L’intervento del Var è inopportuno ma soprattutto le sole immagini mostrate non rendono giustizia ed inducono in errore, in quanto Simeone non commette alcun fallo. Bisogna alzare la voce su queste ingiustizie, rimanere in silenzio significa essere conniventi!".