Nuovo allenatore Napoli, KKN svela una novità su Gasperini ed Italiano

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nuovo allenatore Napoli? La Gazzetta dello Sport parla di Stefano Pioli, il Corriere dello Sport parla di Gian Piero Gasperini.

Ad oggi ci sono due titoli da dare: il primo è che tutte le strade sono aperte per la panchina del Napoli, ma ci sono tre cose da dire. Gasperini ed Italiano non vogliono sentir parlare di futuro in nessun modo fino a quando non termineranno la stagione italiana ed europea”