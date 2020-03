Napoli-Bonaventura, Tuttosport: inserimento del Torino, gli azzurri restano in corsa

Ultime calciomercato Napoli. Uno dei profili che il Napoli sta seguendo per la prossima stagione è quello di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan, che conosce molto bene Gattuso, è in scadenza di contratto e fa gola a molte società. Non solo il Napoli, come scrive Tuttosport, con il Torino che starebbe provando ad inserirsi nella trattativa:

"Il giocatore, che in rossonero percepisce un ingaggio vicino ai due milioni, con il cartellino a costo zero intriga parecchie società. Napoli, Fiorentina e Roma. Il Toro, però, potrebbe convincerlo mettendolo al centro del suo progetto. Siamo solo all’inizio di quella che per Cairo potrebbe diventare un’operazione di rafforzamento importante. Però bisogna muoversi, accelerare il discorso per cominciare a mettere le basi per un Toro a dimensione europea. Giacomo Bonaventura può diventare il primo e decisivo tassello".