Un calciatore del Manchester City si candida a una maglia da titolare anche contro il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Contro lo United mancavano Ait Nouri, Cherki, Stones, Kovacic e Marmoush in casa Manchester City, ed è difficile che in vista del Napoli qualcuno di questi possa recuperare.

È una rosa corta, scrive Tuttosport, quella a disposizione di Guardiola "che sta ritrovando pedine che potrebbero rivelarsi fondamentali. Phil Foden da un anno è irriconoscibile, è tornato titolare nel derby ed è tornato a incidere come un tempo. Sua la rete che ha aperto le marcature contro lo United, e che lo candida a una maglia da titolare anche contro il Napoli".