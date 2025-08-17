Gazzetta - Stallo Lookman, l'affare con l'Inter rischia di saltare per motivi aziendali

Stallo Lookman, l'affare rimane in stand by ma potrebbe tramontare definitivamente per motivi di opportunità. Aziendali, diciamo così - Ademola, 28 anni a ottobre, è un profilo di alto livello ma «non rivendibile», come ammesso da Marotta in tempi non sospetti - ma non solo: giorno dopo giorno, mentre Pio e Bonny crescevano e convincevano al fianco della ThuLa e la trattativa con l'Atalanta per Lookman si complicava, la guida tecnica nerazzurra ha realizzato come sia più strategico concentrare gli sforzi sul centrocampo. Se la pista Lookman dovesse raffreddarsi del tutto, non sarebbe da escludere un rinforzo low cost, magari a fine mercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

