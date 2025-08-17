CdM - Il Napoli per ora blocca Ambrosino, che però ha un'offerta: la squadra

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla del futuro di Ambrosino:

"Cheddira è ormai destinato all’Udinese, il Napoli per il momento ha bloccato Ambrosino. La Cremonese lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Zanoli anche dovrebbe andare all’Udinese che sembra aver preso vantaggio rispetto al Bologna, tutto sarà formalizzato quando il Napoli prenderà Juanlu Sanchez. Oggi il Siviglia scenderà in campo al San Mames contro l’Athletic Bilbao e domani se ne saprà di più".