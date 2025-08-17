Sassuolo-Napoli, CdM: sorpresa Conte! Ha già scelto il sostituto di Buongiorno: il nome

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla della ripresa degli allenamenti verso Sassuolo-Napoli:
"Conte ha concesso tre giorni di riposo ai suoi ragazzi dopo le fatiche di Castel Di Sangro, domani mattina la ripresa con una doppia seduta. Inizierà così la preparazione verso l’esordio stagionale sul campo del Sassuolo, in cui dovrebbero trovare spazio Juan Jesus in attesa del pieno recupero di Buongiorno, schierato nel finale contro l’Olympiakos, e Lucca".