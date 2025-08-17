Athletic-Siviglia 3-2, Juanlu in campo per 90' tra alti e bassi: causa rigore e poi sigla un assist

Athletic-Siviglia 3-2 il risultato finale alla prima partita di campionato spagnolo. In campo anche il terzino destro Juanlu Sanchez, obiettivo di calciomercato del Napoli, costretto a giocare titolare a causa dell'assenza di molti dei suoi compagni di squadra.

Juanlu ha marcato il talentuoso Nico Williams, che lo ha messo molto in difficoltà soprattutto nel primo tempo: un pestone da dietro regala all'Athletic il calcio di rigore che apre le marcature. Poco dopo i padroni di casa fanno anche 2-0 ma poi è proprio Juanlu Sanchez a rimediare all'errore iniziale: è suo infatti il passaggio-assist per Lukebakio, che riapre le marcature e fa 2-1. Ancora Juanlu Sanchez regala al Siviglia l'occasione del 2-2 con una grande cavalcata sulla corsia di destra, che si conclude con il gol di Agoumé.

Nel finale l'Athletic torna in vantaggio grazie al gol di Navarro e Juanlu ha qualche colpa dal momento che si perde il suo avversario. Alla fine è di 3-2 il risultato finale e per Juanlu una prestazione tra alti e bassi.