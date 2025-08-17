CdM - Accordo Diouf-Napoli: contratto fino al 2030, ecco quanto guadagnerà! Le cifre

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla dell'affare Andy Diouf:

"La priorità assoluta sul mercato è il centrocampista di spessore fisico. Conte ha costruito anche l’anima tattica del 4-1-4-1 con un esterno offensivo in meno e un uomo in più in mezzo al campo. Anguissa, infatti, a dicembre partirà per la Coppa d’Africa, serve il suo alter ego nelle coppie. Il Napoli insiste per Andy Diouf del Lens (ieri titolare contro il Lione), centrocampista classe 2003, quindi anche un under prezioso in chiave lista. Il Lens chiede 25 milioni di euro, il Napoli ha in mente di chiudere la trattativa intorno ai 20 milioni, i colloqui sono fitti, l’accordo con il calciatore è stato raggiunto per un quinquennale ad un ingaggio di 1,3 milioni di euro a stagione più bonus".