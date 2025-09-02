Baridò-Napoli, Repubblica: nome non solo per la Primavera, il piano

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, ultime sul neo acquisto Baridò

Calciomercato Napoli, c’è stato spazio anche per un acquisto a sorpresa ieri nell’ultima giornata della sessione estiva: quello dell’argentino Francisco Baridò voluto dal Ds Giovanni Manna che lo aveva già portato alla Juventus

Calciomercato Napoli, il piano per Francisco Baridò

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, non sarà un nome esclusivamente per la Primavera

Baridò ha firmato un contratto triennale (è il limite per i calciatori minorenni) più un’opzione e galleggerà tra la Primavera (c’è anche la Youth League) e la prima squadra, dove a volte potrebbe aggregarsi.

