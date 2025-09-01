Mauro: "Il Napoli vuole fare una grande Champions, questo segnale è decisivo. Col Cagliari ha avuto fortuna, ma..."

Le parole di Massimo Mauro a Pressing sul Napoli dopo la vittoria col Cagliari:

"Mi convincono le dichiarazioni di Conte, non ha parlato di una grande partita ma di una squadra che è sempre sul pezzo e vuole vincere. Una squadra che non ha avuto mai una sbavatura, non ha fatto nessun errore e non ha mai subito nulla, forse solo un colpo di testa e questo è importante. C’è fiducia nel progetto, ADL è intervenuto dopo i guai di Lukaku. Questo vuol dire che il Napoli vuole fare una grande Champions, se arriva Hojlund significa che questa squadra vuole fare bene ovunque. Il Napoli ha vinto in maniera fortunata col Cagliari per come è arrivata, ma ha meritato".