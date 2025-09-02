Ecco perché di fatto il riscatto di Hojlund sarà un obbligo a fine stagione

Calciomercato Napoli, è stato Rasmus Hojlund l’ultimissimo grande colpo di questa intensa sessione estiva e il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ribadisce le cifre dell’affare col Manchester United.

La trattativa per Rasmus Hojlund è stata complessa: il centravanti danese arriva in prestito oneroso a 5 milioni più diritto di riscatto a 44 milioni di euro che di fatto è un obbligo perché legato solo alla qualificazione alla prossima Champions League.

L’ingaggio è di circa 5 milioni di euro nel contratto quinquennale più un’opzione per un’altra stagione.