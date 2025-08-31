Rabiot-Napoli, retroscena Sportitalia: ieri la madre lo ha proposto agli azzurri, la risposta di ADL

Calcio Mercato  
RabiotRabiot

Calciomercato Napoli - Futuro in bilico per Adrien Rabiot, centrocampista francese ai ferri corti con il Marsiglia. L'ex Juventus vuole cambiare aria e nelle ultime settimane è stato accostato anche al Napoli

Rabiot Napoli retroscena 

Importanti aggiornamenti sul futuro di Rabiot arrivano dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà:

"Il retroscena: ieri la signora Veronique Rabiot ha riproposto il figlio al Napoli, non c’erano margini economici per operazione dopo affare Hojlund. E continuano i contatti con il Milan, resta sempre la prima scelta di Allegri".

