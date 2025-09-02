Nuovo centro sportivo Napoli, De Laurentiis 'costretto': il retroscena

Ultimissime Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis ha gettato le basi per il nuovo centro sportivo con l’annuncio a sorpresa di ieri.
La Repubblica oggi in edicola svela alcuni retroscena della vicenda:
De Laurentiis non ha altra scelta, visto che alla fine di questa stagione la squadra sarà costretta a lasciare il Training Center di Castel Volturno, alla scadenza dell’attuale contratto d’affitto.
Alla fine la sua scelta sembra essere caduta - come anticipato lo scorso 3 maggio da Repubblica - sulla zona adiacente allo stadio inaugurato appena 8 mesi fa a Succivo, in provincia di Caserta.