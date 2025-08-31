Hojlund è a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli! Che accoglienza dei tifosi, la reazione del danese | FOTO & VIDEO CN24

Calcio Mercato fonte : dal nostro inviato, Salvatore Ferrante
Calciomercato Napoli, è arrivato Rasmus Hojlund per le visite mediche: il video

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta per completare un altro grande acquisto, perché la società ha chiuso ormai il colpo Rasmus Hojlund, attaccante che arriva dal Manchester in prestito oneroso da 6 milioni di erro ed obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League per 44 milioni. Intanto, proprio stamattina il calciatore danese è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche.

Rasmus Hojlund a Villa Stuart per le visite mediche

Rasmus Hojlund a Villa Stuart per le visite mediche col Napoli! Ore decisive le prossime, perché ci saranno dei controlli a parte dello staff medico del Napoli su Hojlund. C'è grande attesa ora per il suo arrivo.

9.13 - Ecco il video dell'arrivo di Rasmus Hojlund a Villa Stuart, con la reazione divertita del danese alla vista di decine di tifosi del Napoli pronti ad aspettarlo.

9.08 - Ecco la prima foto di Rasmus Hojlund all'arrivo a Villa Stuart, accompagnato dal responsabile dello scouting della SSC Napoli Maurizio Micheli.

Rasmus Hojlund: visite mediche col Napoli

9.04 - Rasmus Hojlund è arrivato a Villa Stuart! Il danese è sceso dall'auto per dirigersi verso l'ingresso della struttura. A breve foto e video di CalcioNapoli24.

9.01 - Arrivato il responsabile dello staff medico della SSC Napoli, il dottor Raffaele Canonico.

Le visite mediche di Hojlund si terranno oggi, il Napoli ha bisogno di un altro attaccante dopo l'infortunio che terrà fermo per qualche mese Romelu Lukaku.

