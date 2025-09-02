Ecco dove è stato Lucca ieri a cena: tappa culinaria speciale in città | FOTO
Zoom
02-09-2025 09:40
Lucca a cena in un noto locale napoletano
Ultimissime Calcio Napoli - Alle prese con la sua nuova avventura azzurra tra adattamento in campo e in città, Lorenzo Lucca ha fatto una tappa speciale in termini culinari.
Lorenzo Lucca a cena ieri da 50 Kalò
Il centravanti, infatti, si è deliziato ospite di 50 Kalò di Ciro Salvo come si evince dallo scatto.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News