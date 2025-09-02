Acquisto a sorpresa della SSC Napoli nell'ultimo giorno di mercato

Calciomercato Napoli: nell’ultima giornata c’è stato spazio non solo per l’ufficialità di Rasmus Hojlund e diverse cessioni ma anche per un acquisto a sorpresa in prospettiva, quello dell’argentino Francisco Baridò arrivato dalla Juventus.

Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Tra gli investimenti di una sessione estiva molto intensa il Napoli ha dirottato circa 1 milione di euro tra parte fissa e bonus per l’acquisto Francisco Baridò, trequartista, classe 2008, che rinforzerà la Primavera dell’allenatore Dario Rocco che è tornata nella serie A della categoria.