Acquisto a sorpresa della SSC Napoli nell'ultimo giorno di mercato

Calciomercato Napoli: nell’ultima giornata c’è stato spazio non solo per l’ufficialità di Rasmus Hojlund e diverse cessioni ma anche per un acquisto a sorpresa in prospettiva, quello dell’argentino Francisco Baridò arrivato dalla Juventus.
Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:
Tra gli investimenti di una sessione estiva molto intensa il Napoli ha dirottato circa 1 milione di euro tra parte fissa e bonus per l’acquisto Francisco Baridò, trequartista, classe 2008, che rinforzerà la Primavera dell’allenatore Dario Rocco che è tornata nella serie A della categoria.
E ancora:
Ha deciso di non rinnovare il suo contratto che scadeva nel 2026 e il Napoli ha fiutato l’affare in prospettiva portando a casa un talento in prospettiva da una terra magica per i colori azzurri.