Repubblica svela: ecco dove sorgerà il nuovo centro sportivo SSC Napoli!

Aurelio De Laurentiis aveva annunciato pubblicamente per il 1 settembre l'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli e per onorare la sua promessa ai tifosi ha pubblicato un post sul suo account social: "Ecco la prima pietra, oggi ho firmato l'opzione di acquisto per il terreno", ha scritto infatti il presidente, allegando letteralmente la foto di un sasso.

La Repubblica specifica dove sarà costruito il nuovo centro sportivo SSC Napoli: "La zona individuata è in località Succivo". Succivo è un comune della provincia di Caserta, ma più vicino a Napoli rispetto a Castel Volturno.