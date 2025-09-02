Quando partiranno i lavori per il nuovo centro sportivo Napoli a Succivo

Calcio Mercato  
Quando partiranno i lavori per il nuovo centro sportivo Napoli a Succivo

Nuovo centro sportivo SSC Napoli a Succivo, i retroscena

Ultimissime Calcio Napoli- “Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo”; così ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato a sorpresa via X l’acquisto del terreno dove sorgerà il nuovo centro sportivo della SSC Napoli

Nuovo centro sportivo SSC Napoli: quando inizieranno i lavori

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ne rivela i retroscena: 

L’area individuata è a Succivo, in provincia di Caserta, nei pressi dello stadio. L’iter è iniziato, i tempi saranno lunghi visto che non è stato ancora programmato lo start dei lavori e ovviamente per tutta la stagione il Napoli s’allenerà al centro sportivo di Castel Volturno e le giovanili continueranno a lavorare tra il “Piccolo” di Cercola e il Kennedy ai Camaldoli. 

?La speranza concreta delle parti è d’iniziare i lavori entro la fine del 2025.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top