Quando partiranno i lavori per il nuovo centro sportivo Napoli a Succivo

Ultimissime Calcio Napoli- “Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo”; così ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato a sorpresa via X l’acquisto del terreno dove sorgerà il nuovo centro sportivo della SSC Napoli.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ne rivela i retroscena:

L’area individuata è a Succivo, in provincia di Caserta, nei pressi dello stadio. L’iter è iniziato, i tempi saranno lunghi visto che non è stato ancora programmato lo start dei lavori e ovviamente per tutta la stagione il Napoli s’allenerà al centro sportivo di Castel Volturno e le giovanili continueranno a lavorare tra il “Piccolo” di Cercola e il Kennedy ai Camaldoli.

?La speranza concreta delle parti è d’iniziare i lavori entro la fine del 2025.