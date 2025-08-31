RAI - Mercato Napoli chiuso dopo l'affare Hojlund! La verità sul colpo Mainoo

Ultimissime calciomercato Napoli, annuncio della RAI con l’esperto Ciro Venerato in diretta al Tg3.

“Oggi Hojlund ha sostenuto le visite mediche con risultati ovviamente positivi: il mercato del Napoli, adesso, dovrebbe essere chiuso in entrata.

Si parla tantissimo, soprattutto sponda Inghilterra, di Mainoo ma il Manchester United non intende darlo via nemmeno in prestito come spinge l’entourage e il Napoli, lì dove questa pista fosse possibile, comunque non è intenzionato a valorizzare il giocatore di un’altra società ma a prenderlo nel caso solo in definitivo con obbligo condizionato.

Non arriverà dunque così come non lo farà Brescianini nonostante il passaggio di Musah all’Atalanta".