RAI, Venerato: "Il mio voto al mercato del Napoli, a Manna e a Conte"

Ciro Venerato a Rainews 24 ha commentato il calciomercato Napoli: "Il voto più alto del mercato va al napoli. Sarebbe piaciuto a Federico Fellini perché è da 8.5. Un voto che potrebbe mutare nel corso della stagione e strettamente legato alla crescita o meno di Lucca, Lang e Gutierrez. Certezze a mio avviso le elargirà il danese Hojlund destinato a fare la differenza nel nostro campionato.

Ha avuto un primo grande maestro in Gianpiero Gasperini ora scoprirà le lezioni tattiche di Conte e grazie a lui spiccherà il volo. Kevin De Bruyne è un fuoriclasse assoluto. E sono certo che il ritorno di Elmas potrà essere decisivo in chiave scudetto. Sa ricoprire più ruoli. È un Jolly di lotta e di governo".

Ciro Venerato commenta il calciomercato Napoli

"Anche in difesa il club azzurro ha fatto la differenza. Beukema e Marianucci sono presente e futuro al centro di una terza linea ad elevato tasso tecnico. Un 10 meritato al giovane ma saggio Ds Giovanni Manna. Non solo ha saputo comprare proponendo a Conte giocatori validi ma è stato abile nel saper vendere.

Ha saputo gestire con freddezza e lungimiranza trattative difficili senza mai farsi prendere per il collo. Ha speso ciò che voleva e venduto alle sue condizioni. Esemplare in tal senso la trattativa con l'Atletico Madrid per Raspadori.

Un altro 10 come lo scorso anno va a mister Conte. Senza di lui il Napoli non avrebbe mai vinto lo scudetto. Trasmette valori e mentalità vincente. Vive la sconfitta come una tragedia personale perché sa solo vincere.

La sua riconferma è stato per distacco il miglior colpo di mercato di tutta la sessione estiva. Sposta gli equilibri il feroce salentino. Adl si prepari a blindarlo a fine stagione ad un anno dalla scadenza. Resta lui la prima pietra più importante per garantire nuovi successi ai tifosi".