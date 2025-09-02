De Laurentiis spavaldo: non solo la "scugnizzeria" per il settore giovanile, si pensa al nuovo quartier generale Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - De Laurentiis è al crocevia: non solo un mercato da record, ma come mission anche la realizzazione di un'opera come il centro sportivo del Napoli. Ne parla Il Mattino.

"Non solo una "scugnizzeria" per il settore giovanile, ma il nuovo quartier generale dove far allenare la prima squadra. De Laurentiis ha messo la foto sul suo profilo Twitter di un sasso con la scritta «la prima pietra». Spavaldo e intelligente, abituato alle iperboli, alle battute taglienti, anche le sue parole sono pietre: lente e calibrate"