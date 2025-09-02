Manna ha portato al Napoli un fantasista, contratto fino al 2028 con opzione per il 2030

Calciomercato SSC Napoli - C‘era il ds del Napoli Giovanni Manna dietro i tentennamenti di Francisco Baridò in merito al rinnovo con la Juventus. Lo scrive Tuttosport.

"Nelle scorse settimane il talento classe 2008 ha declinato le proposte per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Motivo che ha spinto i bianconeri a venderlo subito, onde evitare di prenderlo a zero. Con Manna che ne ha approfittato al volo, portando immediatamente il fantasista argentino a Napoli per aggregarlo alla Primavera. Contratto fino al 2028 con opzione per il 2030"