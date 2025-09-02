Manna ha portato al Napoli un fantasista, contratto fino al 2028 con opzione per il 2030

Calcio Mercato  
Manna ha portato al Napoli un fantasista, contratto fino al 2028 con opzione per il 2030

Calciomercato SSC Napoli - C‘era il ds del Napoli Giovanni Manna dietro i tentennamenti di Francisco Baridò in merito al rinnovo con la Juventus. Lo scrive Tuttosport.

"Nelle scorse settimane il talento classe 2008 ha declinato le proposte per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Motivo che ha spinto i bianconeri a venderlo subito, onde evitare di prenderlo a zero. Con Manna che ne ha approfittato al volo, portando immediatamente il fantasista argentino a Napoli per aggregarlo alla Primavera. Contratto fino al 2028 con opzione per il 2030"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top