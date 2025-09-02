De Bruyne cambia idea: non più a Posillipo, ecco dove ha deciso di abitare

Ultimissime Calcio Napoli - Dopo i ritiri estivi e col nuovo campionato dove ha anche messo il suo primo timbro al Mapei Stadium, è iniziata a tutti gli effetti l’avventura napoletana di Kevin De Bruyne. Ma c’è subito una novità a tal proposito: uncambio casa

De Bruyne cambia idea e casa, niente più Posillipo 

Ne parla La Repubblica oggi in edicola: 

La stella è Kevin DeBruyne: il belga ha cambiato idea per quanto riguarda l’abitazione che ospiterà lui e la sua famiglia. 

Non starà a Posillipo, come inizialmente previsto, ma ha scelto un parco privato nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno puntando su una maggiore tranquillità.

