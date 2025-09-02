Trombetti su Il Mattino: "De Bruyne non può ridursi a giochicchiare, peggiore in campo col Cagliari"

Rassegna Stampa  
Trombetti su Il Mattino: De Bruyne non può ridursi a giochicchiare, peggiore in campo col Cagliari

Ultime notizie SSC Napoli - Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, scrive sulle colonne de Il Mattino.

“Dovessi rispondere alla domanda "chi è stato il migliore in campo del Napoli?" non avrei dubbi: McTominay. Sarei invece in imbarazzo se dovessi scegliere il peggiore. Essendo incerto tra Lucca e De Bruyne. Ma poi sceglierei il belga perché è accompagnato dalla giusta fama di grande campione. E non può ridursi a giochicchiare, sbagliare passaggi a due metri, calciare in porta poco e male. E adesso non si dica per favore che io non stimo De Bruyne. Non tocca certo a me scoprirlo giocatore fortissimo quale è. Ma qui si ragiona su una singola partita”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top