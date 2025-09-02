Trombetti su Il Mattino: "De Bruyne non può ridursi a giochicchiare, peggiore in campo col Cagliari"

Ultime notizie SSC Napoli - Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, scrive sulle colonne de Il Mattino.

“Dovessi rispondere alla domanda "chi è stato il migliore in campo del Napoli?" non avrei dubbi: McTominay. Sarei invece in imbarazzo se dovessi scegliere il peggiore. Essendo incerto tra Lucca e De Bruyne. Ma poi sceglierei il belga perché è accompagnato dalla giusta fama di grande campione. E non può ridursi a giochicchiare, sbagliare passaggi a due metri, calciare in porta poco e male. E adesso non si dica per favore che io non stimo De Bruyne. Non tocca certo a me scoprirlo giocatore fortissimo quale è. Ma qui si ragiona su una singola partita”