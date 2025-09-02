Nuovo centro sportivo Napoli: cosa c'è davvero oltre la "prima pietra" di ADL

Rassegna Stampa  
Nuovo centro sportivo Napoli: cosa c'è davvero oltre la prima pietra di ADL

La verità sul nuovo centro sportivo SSC Napoli

Nuovo centro sportivo Napoli: annuncio a sorpresa del presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri. Ma quanto c’è di preciso dietro l’immagine iconica e geniale della prima pietra? 

Nuovo centro sportivo Napoli: la vera situazione 

Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

 Al momento di concreto ci sono solamente un’opzione di acquisto e la foto della prima pietra postata dal numero uno azzurro, che ora ha il pallino in mano e dovrà decidere in tempi brevi se passare veramente alla fase esecutiva dei lavori, dopo aver superato con un gran dribbling la scadenza del 1 settembre.

