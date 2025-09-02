Centro sportivo Napoli, ecco dove sarà: atto siglato settimane fa da De Laurentiis, i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - La prima pietra del centro sportivo del Napoli che verrà è, per adesso, in una foto di Aurelio De Laurentiis. Il varo progetto è in un annuncio via X, scrive Il Mattino.

"Per il momento c'è un'opzione su un terreno. Località: Succivo, ovvero nel Casertano. Atto siglato poche settimane fa e che prevede la priorità del club azzurro nel caso di cessione di un'area che (pare) di proprietà di una famiglia di imprenditori nel settore informatico e che si trova a Succivo a ridosso del casale del Teverolaccio e quindi praticamente a ridosso del confine con il Comune di Gricignano d'Aversa"