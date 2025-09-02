Centro sportivo Napoli, ecco dove sarà: atto siglato settimane fa da De Laurentiis, i dettagli

Rassegna Stampa  
Centro sportivo Napoli, ecco dove sarà: atto siglato settimane fa da De Laurentiis, i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - La prima pietra del centro sportivo del Napoli che verrà è, per adesso, in una foto di Aurelio De Laurentiis. Il varo progetto è in un annuncio via X, scrive Il Mattino.

Centro sportivo Napoli, ecco dove sarà

"Per il momento c'è un'opzione su un terreno. Località: Succivo, ovvero nel Casertano. Atto siglato poche settimane fa e che prevede la priorità del club azzurro nel caso di cessione di un'area che (pare) di proprietà di una famiglia di imprenditori nel settore informatico e che si trova a Succivo a ridosso del casale del Teverolaccio e quindi praticamente a ridosso del confine con il Comune di Gricignano d'Aversa"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top