Caressa: "Conte ha rinunciato a Lang e Neres per far giocare De Bruyne"

Fabio Caressa elegge la sua personale top-11 di Serie A dopo la seconda giornata di campionato. Tra i calciatori del Napoli figura Anguissa e il giornalista di Sky commenta così la partita vinta contro il Cagliari all'ultimo minuto:

Il Napoli ha avuto un po' di difficoltà a battere il Cagliari e lo testimonia il gol all'ultimo istante. Il Napoli dunque continua con questa predisposizione a vincere tutte le partite mezze e mezzo, cioè tutte le partite tirate il Napoli le ha vinte l'anno scorso, quasi tutte e continua anche quest'anno. Secondo me Conte si è costruito la possibilità di variare anche il suo tipo di gioco. Allora, in questo momento sta giocando con De Bruyne che svaria verso sinistra, con McTominay che si inserisce e gli lascia lo spazio, cioè di fatto ha rinunciato a una chiave importante che aveva avuto nella prima metà dell'anno scorso e poi anche nel finalel, cioè l'uomo che lì a sinistra, come fa Politano a destra, riesce anche a saltare l'avversario a andare uno contro uno. Con questa disposizione per fare posto a De Bruyne cambia tutto. Questo non vuol dire però che poi Lang o Neres possano entrare in partita o fornire un'alternativa in altre partite a Conte, come fornisce secondo me un'altra alternativa Hojlund, che dà molta profondità ed ha grande capacità di giocare con i piedi, ma soprattutto per i lanci lunghi, quindi la capacità di ribaltare immediatamente l'azione. Poi c'è Mininkovic-Savi?: sono curioso di vedere se lo userà di più in Champions League rispetto al campionato e come alternerà i due portieri, perché li alternerà sicuramente. Il Napoli - è vero che non ha fatto un mercato che può aver rivoluzionato la squadra - però l'ha completata.