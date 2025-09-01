Caressa: "Conte ha rinunciato a Lang e Neres per far giocare De Bruyne"

Notizie  
CaressaCaressa

Fabio Caressa elegge la sua personale top-11 di Serie A dopo la seconda giornata di campionato. Tra i calciatori del Napoli figura Anguissa e il giornalista di Sky commenta così la partita vinta contro il Cagliari all'ultimo minuto:

Il Napoli ha avuto un po' di difficoltà a battere il Cagliari e lo testimonia il gol all'ultimo istante. Il Napoli dunque continua con questa predisposizione a vincere tutte le partite mezze e mezzo, cioè tutte le partite tirate il Napoli le ha vinte l'anno scorso, quasi tutte e continua anche quest'anno. Secondo me Conte si è costruito la possibilità di variare anche il suo tipo di gioco. Allora, in questo momento sta giocando con De Bruyne che svaria verso sinistra, con McTominay che si inserisce e gli lascia lo spazio, cioè di fatto ha rinunciato a una chiave importante che aveva avuto nella prima metà dell'anno scorso e poi anche nel finalel, cioè l'uomo che lì a sinistra, come fa Politano a destra, riesce anche a saltare l'avversario a andare uno contro uno. Con questa disposizione per fare posto a De Bruyne cambia tutto. Questo non vuol dire però che poi Lang o Neres possano entrare in partita o fornire un'alternativa in altre partite a Conte, come fornisce secondo me un'altra alternativa Hojlund, che dà molta profondità ed ha grande capacità di giocare con i piedi, ma soprattutto per i lanci lunghi, quindi la capacità di ribaltare immediatamente l'azione. Poi c'è Mininkovic-Savi?: sono curioso di vedere se lo userà di più in Champions League rispetto al campionato e come alternerà i due portieri, perché li alternerà sicuramente. Il Napoli - è vero che non ha fatto un mercato che può aver rivoluzionato la squadra - però l'ha completata.

 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top