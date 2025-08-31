"Dove giocherà Lookman?". L'annuncio di Marotta in diretta a DAZN

Calciomercato Serie A, che ne sarà di Ademola Lookman in queste ultime ore? Resterà all’Atalanta o ci sarà margine per un clamoroso colpaccio Inter in extremis?
Il quesito è stato posto a Giuseppe Marotta, presidente del club nerazzurro, che a DAZN nel pre partita di Inter-Udinese ha risposto con un annuncio rapido ma chiarissimo: “Penso resti all’Atalanta”.
Per quanto riguarda invece il mercato interista invece: "Non accadrà altro dal mercato. Abbiamo confermato l’ossatura come fanno le squadre forti”.