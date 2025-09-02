Calciomercato, ecco la lista dei migliori giocatori svincolati

Calcio Mercato  
Calciomercato, ecco la lista dei migliori giocatori svincolati

Il calciomercato estivo è chiuso, ma sono tantissimi i calciatori svincolati in cerca di squadra, liberi di accordarsi anche con un team di Serie A oltre i limiti della sessione di mercato. Ecco una lista dei migliori giocatori svincolati adesso disponibili:

  • PORTIERI: Andrea Consigli; Alessio Cragno; Arthur Desmas; Fraser Forster; Ivan Lomaev; Rui Patricio; Tomas Vaclik; Fran Vieites.
  • DIFENSORI: Fode Ballo-Touré; Juan Bernat; Mattia Caldara; Luca Caldirola; Mattia De Sciglio; Davide Faraoni; Rick Karsdorp; Diego Laxalt; Benjamin Mendy; Layvin Kurzawa; Sergio Reguilon; Takehiro Tomiyasu; Samuel Umtiti; Kurt Zouma.
  • CENTROCAMPISTI: Dele Alli; Mattia Aramu; Tiemoué Bakayoko; Giacomo Bonaventura; Christian Eriksen; Roberto Gagliardini; Ianis Hagi; Grzegorz Krychowiak; Darko Lazovic; Mateusz Legowski; Alex Oxlade-Chamberlain; Miralem Pjanic; Rafinha; Stefano Sensi; Roberto Soriano; Simone Verdi; Samuele Vignato. 
  • ATTACCANTI: Vincent Aboubakar; Paco Alcacer; Michail Antonio; Mario Balotelli; Patrick Bamford; Wissam Ben Yedder; Fabio Borini; Billal Brahimi; Diego Costa; Mattia Destro; Diego Falcinelli; Kelechi Iheanacho; Lorenzo Insigne; Yann Karamoh; Adam Ounas; Marko Pjaca; Nicola Sansone; Isaac Success; Cristian Tello; Karl Toko Ekambi; Willian; Hakim Ziyech. 
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top