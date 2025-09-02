Calciomercato, ecco la lista dei migliori giocatori svincolati
Il calciomercato estivo è chiuso, ma sono tantissimi i calciatori svincolati in cerca di squadra, liberi di accordarsi anche con un team di Serie A oltre i limiti della sessione di mercato. Ecco una lista dei migliori giocatori svincolati adesso disponibili:
- PORTIERI: Andrea Consigli; Alessio Cragno; Arthur Desmas; Fraser Forster; Ivan Lomaev; Rui Patricio; Tomas Vaclik; Fran Vieites.
- DIFENSORI: Fode Ballo-Touré; Juan Bernat; Mattia Caldara; Luca Caldirola; Mattia De Sciglio; Davide Faraoni; Rick Karsdorp; Diego Laxalt; Benjamin Mendy; Layvin Kurzawa; Sergio Reguilon; Takehiro Tomiyasu; Samuel Umtiti; Kurt Zouma.
- CENTROCAMPISTI: Dele Alli; Mattia Aramu; Tiemoué Bakayoko; Giacomo Bonaventura; Christian Eriksen; Roberto Gagliardini; Ianis Hagi; Grzegorz Krychowiak; Darko Lazovic; Mateusz Legowski; Alex Oxlade-Chamberlain; Miralem Pjanic; Rafinha; Stefano Sensi; Roberto Soriano; Simone Verdi; Samuele Vignato.
- ATTACCANTI: Vincent Aboubakar; Paco Alcacer; Michail Antonio; Mario Balotelli; Patrick Bamford; Wissam Ben Yedder; Fabio Borini; Billal Brahimi; Diego Costa; Mattia Destro; Diego Falcinelli; Kelechi Iheanacho; Lorenzo Insigne; Yann Karamoh; Adam Ounas; Marko Pjaca; Nicola Sansone; Isaac Success; Cristian Tello; Karl Toko Ekambi; Willian; Hakim Ziyech.
