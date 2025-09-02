Retroscena Napoli: pronti questi due acquisti senza l'infortunio di Lukaku

Calciomercato Napoli: si è chiusa ufficialmente la sessione estiva più intensa dell’era De Laurentiis, con ben 8 acquisti per offrire ad Antonio Conte una squadra capace di giocarsela su tutti i fronti quest’anno.

E sarebbero stati anche di più i rinforzi senza l’incidente avventuro a Romelu Lukaku come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Senza l’infortunio di Lukaku sarebbero arrivate anche l’alternativa a Di Lorenzo e Anguissa ma lo stop a Big Rom, che verrà escluso sia dalla lista per la serie A che da quella della Champions, ha cambiato le esigenze.