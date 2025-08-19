Balotelli allo scoperto: "Napoli uno dei sogni non realizzati della mia carriera" | FOTO

Calcio Mercato  
Balotelli allo scoperto: Napoli uno dei sogni non realizzati della mia carriera | FOTO

Calciomercato Napoli, Balotelli come sostituto di Lukaku? La risposta di SuperMario

Ultimissime calciomercato Napoli, tra i vari nomi per il sostituto di Romelu Lukaku è spuntato clamorosamente in questi giorni anche quello di Mario Balotelli attualmente svincolato e che non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire l’azzurro

Calciomercato Napoli, Balotelli: "L'azzurro un sogno"  

Un obiettivo rimarcato proprio dallo stesso giocatore via social in queste ore. Pizzicato da Er Faina, attraverso la pagina Twitter di ControCalcio, SuperMario ha commentato senza filtri sulla possibilità di un approdo al Napoli: “Uno dei tre sogni non realizzati della mia carriera”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top