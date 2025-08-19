Balotelli allo scoperto: "Napoli uno dei sogni non realizzati della mia carriera" | FOTO

Ultimissime calciomercato Napoli, tra i vari nomi per il sostituto di Romelu Lukaku è spuntato clamorosamente in questi giorni anche quello di Mario Balotelli attualmente svincolato e che non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire l’azzurro.

Calciomercato Napoli, Balotelli: "L'azzurro un sogno"

Un obiettivo rimarcato proprio dallo stesso giocatore via social in queste ore. Pizzicato da Er Faina, attraverso la pagina Twitter di ControCalcio, SuperMario ha commentato senza filtri sulla possibilità di un approdo al Napoli: “Uno dei tre sogni non realizzati della mia carriera”.