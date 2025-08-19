UFFICIALE - Gutierrez è del Napoli, arriva il tweet di ADL: "Benvenuto Miguel"

Ultim'ora calciomercato Napoli, è ufficiale adesso l’acquisto di Miguel Gutierrez! Dopo aver svolto visite mediche approfondite a Villa Stuart - ampiamente superate - dopo l'infortunio, salutato i tifosi del Napoli e scelto il numero di maglia in azzurro, ora è arrivato anche il classico tweet del presidente.

Calciomercato Napoli, ufficiale Gutierrez: il tweet di ADL

“Benvenuto Miguel”, ha postato Aurelio De Laurentiis via X come si vede nell'immagine in alto.

Si tratta del 7° acquisto partenopeo dopo Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang, Sam Beukema, Lorenzo Lucca, Vanja Milinkovic-Savic e al di là dei giovanissimi Mathias Ferrante e Samuele Rao.

Ufficiale Miguel Gutierrez: il comunicato della SSC Napoli

Questo è invece il comunicato ufficiale della SSC Napoli apparso sul sito del club: