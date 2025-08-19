UFFICIALE - Gutierrez è del Napoli, arriva il tweet di ADL: "Benvenuto Miguel"

Calcio Mercato  
UFFICIALE - Gutierrez è del Napoli, arriva il tweet di ADL: Benvenuto Miguel

Calciomercato Napoli, ufficiale l'arrivo di Miguel Gutierrez in azzurro

Ultim'ora calciomercato Napoli, è ufficiale adesso l’acquisto di Miguel Gutierrez! Dopo aver svolto visite mediche approfondite a Villa Stuart - ampiamente superate - dopo l'infortunio, salutato i tifosi del Napoli e scelto il numero di maglia in azzurro, ora è arrivato anche il classico tweet del presidente

Calciomercato Napoli, ufficiale Gutierrez: il tweet di ADL 

“Benvenuto Miguel”, ha postato Aurelio De Laurentiis via X come si vede nell'immagine in alto. 

Si tratta del 7° acquisto partenopeo dopo Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang, Sam Beukema, Lorenzo Lucca, Vanja Milinkovic-Savic e al di là dei giovanissimi Mathias Ferrante e Samuele Rao

Ufficiale Miguel Gutierrez: il comunicato della SSC Napoli 

Questo è invece il comunicato ufficiale della SSC Napoli apparso sul sito del club: 

La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club.

Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell'aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell'estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze.

Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi '24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana.

Benvenuto, Miguel!

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top