"Te piac 'a pizz?", domanda a sorpresa in conferenza: la risposta di Pioli | VIDEO

Interrogato su un possibile futuro sulla panchina del Napoli, a Stefano Pioli è stata posta anche un'ulteriore domanda sulla questione ma in una chiave assolutamente ironica. "Te piac 'a pizz?", gli ha infatti chiesto un collega in conferenza stampa.

"Te piac 'a pizz?", nuovo allenatore Napoli: come ha risposto Pioli

La risposta del tecnico è stata la seguente: "A me piacciono i cappelletti in brodo, perché sono di Parma... (ride, ndr). Faccio i complimenti a Pecchia (attuale tecnico del Parma, ndr) per la promozione ottenuta, ma lui può stare tranquillo...", senza sbilanciarsi oltre sulla questione. Ma come chiarito, non tratterà con alcun club al momento finché sarà sotto contratto col Milan.