Libero - Conte-Napoli: c'è intesa sul triennale ma non su una clausola pretesa da ADL

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli scrive questa mattina Libero che dà ulteriori dettagli sulla trattativa in corso tra l'allenatore ed il presidente Aurelio De Laurentiis che ha voglia di chiudere a stretto giro il discorso allenatore:

"Mentre Motta è promesso sposo alla Vecchia Signora, Antonio Conte sembra avvicinarsi sempre di più al Napoli. Le parti avrebbero trovato un’intesa su gran parte dei punti, a partire dal contratto e dallo stipendio (si parla di un triennale da 7 milioni di euro a stagione): resterebbe da mettersi d’accordo sulla clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire per avere le mani libere nel caso in cui Conte non dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Champions".