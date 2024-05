Caso Maldini, Alciato: "Chiamate del Milan alla Lega: chiesto di oscurare frasi sull’Inter"

Ultime calcio - Non accenna a placarsi la polemica sull'intervista di Paolo Maldini a Radio Serie A, dopo aver commentato lo scudetto appena vinto dall'Inter. La denuncia di Alessandro Alciato, che l'intervista l'ha realizzata, era stata confermata da Maldini, che si è rivolto addirittura al suo legale per tutelarsi. C'è l'affondo di Alciato:

"Quindi:

-mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter?

-mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore?

-mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)?

-mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’ ? La risposta è: no.

Detto questo: -grazie a Radio Tv Serie A con Rds per i mesi passati insieme (la decisione di interrompere la collaborazione è stata sofferta ma inevitabile) -a Radio Tv Serie A con Rds ho conosciuto molte persone straordinarie e ragazze e ragazzi di grande valore con rara passione per il giornalismo. Questo è stato l’ultimo messaggio relativo alla vicenda - che neanche avrei scritto in condizioni normali - ma si è reso necessario per non passare per ciò che non sono. Nel caso specifico: un bugiardo".