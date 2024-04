Ritiro Napoli 2024: date Dimaro e Castel di Sangro

Ultime notizie calcio Napoli - Svelate le possibili date indicative per quello che sarà il prossimo ritiro Napoli 2024. Arrivano aggiornamenti per il ritiro del Napoli 2024 tra Dimaro Folgarida e Castel di Sangro. Si sta già programmando la prossima stagione dopo un anno deludente per i tifosi azzurri. Perché in casa SSC Napoli ci sarà una rivoluzione ed ecco che spuntano le possibili date del ritiro estivo Napoli prossimo visto che già è nota la data dell'inizio del prossimo campionato.

Ritiro Napoli 2024: Dimaro e Castel di Sangro, le date

Ritiro Napoli 2024 - Arrivano importanti aggiornamenti per quelle che possono essere le date del ritiro estivo Napoli 2024 a Dimaro e Castel di Sangro. Gli azzurri sono pronti di nuovo al doppio mini tour in vista della prossima stagione che inizierà tra il 17 e il 18 agosto. Intanto, ci sono novità ufficiose in attesa di conferma definitiva. Date ritiro Napoli 2024, queste le possibili date dei due ritiri:

Ritiro Napoli Dimaro : 11 luglio - 22 luglio;

: 11 luglio - 22 luglio; Ritiro Napoli Castel di Sangro: 25 luglio - 9 agosto.