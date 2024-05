Conte-Napoli, CorSera: pronto il contratto, base da 6 milioni! Si discute sulla clausola di uscita

Conte-Napoli, ci sono aggiornamenti importanti come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola. Perché Aurelio De Laurentiis sta lavorando in prima persona su questa pista per provare a calare il colpaccio e rilanciare così la squadra dopo la peggior stagione della sua gestione.

Nuovo allenatore Napoli, ecco l'offerta per Conte

Pronto il contratto, il quale - si legge sul giornale - è molto articolato: la proposta è di una base fissa di circa 6 milioni, ai quali si sommerebbero altri 3 milioni extra per la qualificazione alla Champions. Pronto un triennale ma il nodo sarebbe proprio qui: considerando come è andata quest’annata, ADL vuole cautelarsi e non vorrebbe pagare il contratto per tutta la scadenza lì dove il rapporto dovesse interrompersi prima della scadenza.

Così pronta una buonuscita per entrambi, magari fissata in caso di mancato piazzamento Champions. Per Conte, sensibile alla corte partenopea, al momento questa azzurra è l'unica proposta concreta che c'è ma si discute appunto sulla clausola. Oggi summit decisivo in società per l'argomento allenatore: sullo sfondo restano Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.