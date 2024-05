Panchina Napoli, Manna ha il sì di Italiano ma si attende Gasperini: la decisione arriverà dopo la finale di Dublino

Il Napoli cerca il nuovo allenatore a cui affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione. Che De Laurentiis stia giocando a nascondino sembra evidente, che ci siano più chiacchiere in corso pure. Ma non c'è solo Conte.

Le alternative a Conte per la panchina

Come riporta Il Mattino, fino ad adesso, grazie a Manna, il ds in pectore, ha in tasca il sì di Vincenzo Italiano che, ovviamente, non è a tempo indeterminato. C’è poi Gasperini che dopo la finale di Dublino deciderà se restare a Bergamo. E infine il prediletto dall’uomo dei conti, Chiavelli. Ed è Stefano Pioli. Il Milan frena sulla buonuscita, motivo per cui c’è il timore, tra due settimane, di ritrovarsi tra le mani un allenatore che è ancora legato da un altro anno di contratto.