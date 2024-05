CorSport - De Laurentiis pressa Gasperini: fissata deadline per chiudere, la situazione

Aurelio De Laurentiis vuole chiudere a stretto giro il discorso relativo al nuovo allenatore del Napoli. Il presidente non vuole andare troppo per le lunghe rischiando di fare come lo scorso anno in cui dovette poi accontentarsi di Rudi Garcia. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, il primo pensiero di De Laurentiis si chiama Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta ha aperto al Napoli.

Nuovo allenatore del Napoli: Gasperini in pole

Napoli - De Laurentiis sta pressando Gian Piero Gasperini per avere una risposta entro e non oltre la prossima settimana si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta come il presidente stia aspettando che l'Atalanta giochi la finale di Europa League con il Bayer Leverkusen: