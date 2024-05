Conte, c'è solo il Napoli e ADL lo sa: nessuna fretta ma due ostacoli frenano la trattativa, i dettagli

Per Antonio Conte c’è solo il Napoli in serie A. Il Milan si è defilato e questo De Laurentiis lo sa bene. Ed è il motivo per cui il patron non ha tutta questa fretta. Dopo il ko con il Bologna, De Laurentiis avrebbe chiuso senza indugio con Conte. Poi ha iniziato a ragionare: il Tottenham, per convincere l'allenatore a tornare in Premier, gli fecero firmare un contratto fino al 2023 con opzione per possibile prolungamento da, secondo The Guardian, 15 milioni di sterline l’anno. Lo stipendio più basso degli ultimi 8 anni è quello che prendeva al Chelsea al primo anno: 8,5 milioni di euro, poi arrivati a 10,8 milioni. E all’Inter? Contratto triennale: 10 milioni + 2 milioni di bonus con buonuscita da 7,5 milioni.

A Conte resta soltanto il Napoli

Come riporta Il Mattino, dunque, importante questo scenario per comprendere che Conte ha due strade davanti a sé: o ignorare l’aspetto economico e “accontentarsi” dell’offerta azzurra oppure mantenere il punto e quindi allontanarsi dal Napoli che a quelle cifre non arriverà mai. Le clausole non piacciono a Conte che segue da vicino tutti gli aspetti dei suoi contratti: vorrebbe una liberatoria a prescindere. Condizioni che De Laurentiis non concede facilmente. De Laurentiis pensa a un contratto di due-tre anni, con l’opzione per il secondo e terzo anno unilaterale a favore del club azzurro. Insomma, ogni primavera il patron deciderebbe se andare avanti.